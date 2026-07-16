Uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de mais de 20 quilos de haxixe e na prisão de um homem por tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (15), na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba.

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A ocorrência teve início durante a abordagem a um Hyundai HB20 que seguia pela rodovia. Segundo a PRF, o motorista apresentou versões contraditórias ao ser questionado sobre o destino e o motivo da viagem.