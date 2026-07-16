Uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de mais de 20 quilos de haxixe e na prisão de um homem por tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (15), na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba.
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A ocorrência teve início durante a abordagem a um Hyundai HB20 que seguia pela rodovia. Segundo a PRF, o motorista apresentou versões contraditórias ao ser questionado sobre o destino e o motivo da viagem.
O condutor afirmou aos policiais que havia saído de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro (RJ) para abastecer máquinas de bichos de pelúcia instaladas em postos de combustíveis. No entanto, ele não soube informar os locais onde faria o serviço nem apresentar um roteiro compatível com o trajeto percorrido.
PRF fez vistoria detalhada no automóvel
As inconsistências levantaram suspeitas e levaram os agentes a realizarem uma vistoria mais detalhada no automóvel. Durante a inspeção, a equipe percebeu diferenças no peso e no funcionamento das portas traseiras do veículo.
Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram diversos tabletes de haxixe escondidos no interior das portas. Ao todo, foram apreendidos 20,92 quilos da droga.
Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro, juntamente com o veículo, aparelhos celulares e os demais materiais apreendidos para as providências legais.
Adolescente estava no carro
No carro também estava um adolescente. O Conselho Tutelar foi acionado pela equipe da PRF para acompanhar o caso e prestar o atendimento necessário.
A Polícia Rodoviária Federal informou que as investigações prosseguem para apurar a origem e o destino da droga, além de identificar possíveis envolvidos no esquema de transporte do entorpecente.