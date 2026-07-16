Um homem de 47 anos morreu três dias após uma briga no bairro Ponte Alta, em Aparecida, e teve o óbito confirmado na quarta-feira (15) no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté. A vítima foi identificada como Erivelton Alves de Oliveira.
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A vítima havia passado por atendimentos em Aparecida antes da transferência, e a Polícia Civil requisitou exame ao IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer a causa da morte e eventual relação com o episódio.
A natureza inicial da ocorrência aparece como “morte suspeita” e “morte acidental”. Essa classificação não confirma homicídio, acidente ou qualquer causa específica. O resultado da necropsia e as demais diligências policiais devem esclarecer o que provocou a morte.
Briga em Aparecida
Familiares relataram à Polícia Civil que Erivelton se envolveu em uma briga na madrugada de domingo (12), em uma via pública do bairro Ponte Alta. O boletim não informa o endereço exato, a motivação da confusão nem a identidade das outras pessoas que teriam participado.
Após o episódio, a vítima foi encontrada caída no chão. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou o primeiro socorro e levou o homem à Santa Casa de Aparecida.
O registro não apresenta laudo sobre as lesões sofridas durante a briga. Também não esclarece se Erivelton caiu durante a confusão, se sofreu agressões ou se já apresentava algum problema de saúde antes do atendimento.
Atendimento médico
Erivelton recebeu alta da Santa Casa de Aparecida ainda no domingo, conforme a declaração apresentada pelo filho à Polícia Civil. Ao chegar em casa e se deitar, ele apresentou sangramento pelos ouvidos.
A família acionou novamente o Samu. A equipe levou o homem à Santa Casa de Aparecida e, depois, ocorreu a transferência para o Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté. Ele permaneceu internado até a comunicação da morte, na quarta-feira.
O boletim sobre a morte de Erivelton não informa o diagnóstico recebido, os procedimentos adotados durante a internação ou o horário exato do óbito. Esses dados podem constar no prontuário médico e nos documentos enviados ao IML.
Investigação
A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté porque o óbito ocorreu no Hospital Regional, na área central da cidade.
Entretanto, a briga relatada pela família teria ocorrido em Aparecida. Por esse motivo, a autoridade policial de Taubaté determinou que o centro de comunicações da delegacia informasse a unidade policial responsável pelo município onde ocorreu o fato inicial.
O boletim também cita um registro anterior, feito por uma familiar na Delegacia de Polícia de Aparecida na terça-feira (14), um dia antes da morte. A integração dos dois documentos pode ajudar na reconstrução da sequência dos fatos, na localização de testemunhas e na identificação de possíveis participantes da briga.
Até a conclusão da necropsia e das diligências, a causa da morte de Erivelton permanece sem definição pública.