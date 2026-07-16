Um homem de 47 anos morreu três dias após uma briga no bairro Ponte Alta, em Aparecida, e teve o óbito confirmado na quarta-feira (15) no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté. A vítima foi identificada como Erivelton Alves de Oliveira.

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A vítima havia passado por atendimentos em Aparecida antes da transferência, e a Polícia Civil requisitou exame ao IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer a causa da morte e eventual relação com o episódio.