Um homem foi multado em R$ 16 mil por maus-tratos a animais após uma ação da Polícia Militar Ambiental que também identificou indícios de caça ilegal em uma propriedade no bairro dos Motas, em Aparecida, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência terminou com a apreensão de armas de fogo, munições, animais e equipamentos utilizados em crimes ambientais. O suspeito foi preso em flagrante, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.