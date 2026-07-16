Um homem foi multado em R$ 16 mil por maus-tratos a animais após uma ação da Polícia Militar Ambiental que também identificou indícios de caça ilegal em uma propriedade no bairro dos Motas, em Aparecida, no Vale do Paraíba.
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A ocorrência terminou com a apreensão de armas de fogo, munições, animais e equipamentos utilizados em crimes ambientais. O suspeito foi preso em flagrante, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.
A operação foi realizada na segunda-feira (13) após uma denúncia de caça ilegal. Durante a fiscalização, o morador informou aos policiais que possuía um revólver calibre .22 Magnum e uma espingarda calibre .20, ambos devidamente registrados.
No entanto, a equipe encontrou outros materiais que levantaram suspeitas sobre a prática de crimes ambientais. Entre os itens apreendidos estavam uma espingarda calibre .28, munições de diversos calibres — inclusive incompatíveis com as armas registradas —, três carabinas de pressão calibre 5,5 mm, 136 cartuchos, 20 esporas utilizadas em rinhas de galos e sete pios usados para atrair aves silvestres.
Na parte externa da propriedade, os policiais localizaram um freezer contendo uma porção de carne de jacu, ave silvestre protegida por lei, além de dois crânios de javali. Também foram encontrados quatro canários-belga mantidos em gaiolas, sendo que um deles já estava morto.
Crianças tinham acesso às armas
Durante a vistoria, os policiais constataram que crianças que moravam no imóvel tinham livre acesso às armas e munições armazenadas na residência. Além disso, o ambiente apresentava condições consideradas insalubres.
Diante da situação, o Conselho Tutelar de Aparecida foi acionado para acompanhar o caso e adotar as medidas de proteção às crianças.
Uma médica veterinária também esteve no local e confirmou que os quatro canários apresentavam sinais de maus-tratos. A profissional atestou ainda a morte de uma das aves, fator que agravou a infração ambiental aplicada ao proprietário.
Homem responderá em liberdade
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida junto com todo o material apreendido. Após prestar depoimento, ele foi liberado mediante pagamento de fiança equivalente a um salário mínimo e responderá ao processo em liberdade.
Além da investigação criminal, a Polícia Militar Ambiental aplicou um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 16 mil por maus-tratos aos animais. Segundo a corporação, a penalidade foi ampliada em razão da morte de um dos canários encontrados na propriedade.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar todas as circunstâncias relacionadas à caça ilegal, aos maus-tratos aos animais e às demais irregularidades constatadas durante a operação.