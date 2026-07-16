Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de 530 porções de entorpecentes e na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite de terça-feira (14), em Taubaté. A ocorrência teve início no bairro Gurilândia e mobilizou diversas equipes durante uma perseguição que percorreu diferentes regiões da cidade.
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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento tático quando avistaram um veículo VW/Gol. Ao notar a aproximação das viaturas, o motorista acelerou e tentou escapar, dando início a um acompanhamento policial com apoio de outras equipes para realizar o cerco.
Durante a fuga, o veículo passou por vários bairros de Taubaté, acessou a rodovia Presidente Dutra e seguiu até o bairro Estoril. No local, o motorista abandonou o carro e fugiu para uma área de mata, conseguindo escapar antes da chegada dos policiais. Apesar das buscas, ele não foi localizado.
Nas proximidades de onde o veículo foi abandonado, os policiais encontraram uma sacola contendo 371 porções de cocaína embaladas a vácuo, 76 pinos da mesma droga e 73 pedras de crack.
No interior do automóvel, o passageiro foi abordado e, durante a revista, os policiais localizaram ainda 10 porções de maconha e um aparelho celular.
Segundo a PM, familiares informaram a identidade do motorista que fugiu, informação que deverá contribuir para a continuidade das investigações.
O passageiro recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial de Taubaté, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
A Polícia Militar destacou que a grande quantidade de drogas apreendida representa mais um prejuízo ao tráfico de entorpecentes na região. O caso será investigado para localizar o condutor que conseguiu fugir e apurar a participação de outros envolvidos.