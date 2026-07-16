Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de 530 porções de entorpecentes e na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite de terça-feira (14), em Taubaté. A ocorrência teve início no bairro Gurilândia e mobilizou diversas equipes durante uma perseguição que percorreu diferentes regiões da cidade.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento tático quando avistaram um veículo VW/Gol. Ao notar a aproximação das viaturas, o motorista acelerou e tentou escapar, dando início a um acompanhamento policial com apoio de outras equipes para realizar o cerco.