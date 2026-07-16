A umidade relativa do ar pode cair para menos de 20% em cidades do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (16), segundo alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O índice é considerado extremamente baixo e representa um risco para a saúde da população, podendo agravar doenças respiratórias, provocar sangramentos nasais, irritação nos olhos e na garganta, além de aumentar a sensação de desconforto durante o dia.
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O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar fria e seca, que mantém o tempo estável em praticamente todo o estado. Logo nas primeiras horas da manhã, cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba registraram nevoeiro, fenômeno que deve desaparecer com o aquecimento provocado pelo sol ao longo do dia.
Apesar da sensação de frio no início da manhã, a previsão indica predomínio de sol durante toda a quinta-feira, sem expectativa de chuva. Também há possibilidade de rajadas de vento isoladas durante a tarde em diversas regiões paulistas.
De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar ficará abaixo de 30% em praticamente todo o estado de São Paulo. No entanto, a situação é ainda mais preocupante nas regiões localizadas na divisa com Minas Gerais, no oeste paulista e no Vale do Paraíba, onde os índices podem ficar abaixo de 20%, patamar considerado de atenção máxima pelos órgãos de saúde.
Baixa umidade traz riscos para a saúde
Quando a umidade atinge níveis tão baixos, o organismo sofre com o ressecamento das mucosas. Entre os principais sintomas estão nariz seco, dor de garganta, tosse, irritação nos olhos, dores de cabeça e dificuldade para respirar. Pessoas com asma, bronquite, rinite alérgica e outras doenças respiratórias podem apresentar agravamento do quadro clínico.
Além dos impactos à saúde, o tempo extremamente seco favorece o aumento do risco de queimadas, principalmente em áreas de vegetação, e exige atenção redobrada da população.
Como se proteger da baixa umidade
Especialistas recomendam uma série de cuidados para reduzir os efeitos do ar seco sobre o organismo. Entre as principais orientações estão:
Beber bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede;
Evitar atividades físicas intensas entre 10h e 16h, período mais quente e seco;
Utilizar umidificadores de ambiente ou recipientes com água nos cômodos da casa;
Aplicar soro fisiológico nas narinas para evitar o ressecamento;
Manter os ambientes bem ventilados, mas protegidos da incidência direta do sol;
Dar preferência a alimentos leves, frutas e verduras, que ajudam na hidratação do organismo.
Também é importante que crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias recebam atenção especial durante o período de baixa umidade, já que são os grupos mais vulneráveis aos efeitos do tempo seco.
Temperaturas no Vale do Paraíba
Mesmo com o ar seco, as temperaturas permanecerão amenas na região. Segundo a Defesa Civil, os municípios da faixa leste do estado, onde está o Vale do Paraíba, devem registrar máximas entre 22°C e 27°C nesta quinta-feira.
A recomendação é que a população acompanhe os avisos meteorológicos e adote medidas preventivas para minimizar os impactos da baixa umidade, principalmente enquanto persistir a atuação da massa de ar frio e seco sobre o estado.