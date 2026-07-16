A umidade relativa do ar pode cair para menos de 20% em cidades do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (16), segundo alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O índice é considerado extremamente baixo e representa um risco para a saúde da população, podendo agravar doenças respiratórias, provocar sangramentos nasais, irritação nos olhos e na garganta, além de aumentar a sensação de desconforto durante o dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar fria e seca, que mantém o tempo estável em praticamente todo o estado. Logo nas primeiras horas da manhã, cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba registraram nevoeiro, fenômeno que deve desaparecer com o aquecimento provocado pelo sol ao longo do dia.