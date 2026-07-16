O novo acesso viário entre o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios e o Porto de São Sebastião entrou em operação no dia 8 de julho, informou a concessionária que administra a estrada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O empreendimento recebeu investimento de R$ 55 milhões e gerou cerca de 180 empregos durante as obras, iniciadas em agosto de 2025. Além do viaduto de saída, a estrutura é composta por duas alças de acesso e um ramo de ligação com as vias internas do terminal. A implantação foi fiscalizada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).
A entrega contempla tanto a chegada de caminhões ao terminal quanto a saída de cargas do Porto por meio de um viaduto que parte da área interna e se conecta diretamente à rodovia. Com isso, os veículos pesados deixam de circular pela região central de São Sebastião nos dois sentidos, reduzindo os impactos do tráfego urbano.
A estrutura integra o projeto de conexão entre o Porto e o Contorno Sul da Tamoios e representa uma mudança na logística do terminal. Até então, o deslocamento de caminhões exigia a utilização de vias municipais, compartilhadas com o trânsito local.
Repercussão
“O início da operação dessa ligação corresponde a uma etapa prevista no projeto de integração entre o Contorno Sul da Tamoios e o Porto de São Sebastião”, disse Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo.
“A nova configuração permite que os veículos de carga utilizem um acesso exclusivo ao terminal, reduzindo a circulação de caminhões nas vias urbanas e organizando o fluxo entre o sistema rodoviário e o porto.”
Além das alças de acesso para entrada de veículos, o empreendimento inclui um viaduto de 280 metros que liga diretamente o interior do Porto ao Contorno Sul. Na prática, a estrutura estabelece uma conexão dedicada entre a rodovia e o terminal portuário, concentrando a movimentação de cargas e retirando o tráfego pesado das ruas da cidade.
“Esse acesso muda a relação do Porto com a cidade. Pela primeira vez, a maior parte da movimentação de cargas passa a contar com uma ligação direta entre a malha rodoviária e o terminal, sem a necessidade de atravessar áreas urbanas”, afirmou Ernesto Sampaio, presidente do Porto de São Sebastião.
“O resultado é duplo: melhora a eficiência das operações portuárias e reduz os impactos do tráfego pesado para quem vive em São Sebastião. É uma obra de infraestrutura que atende tanto às demandas logísticas quanto ao interesse público.”
Inaugurado em novembro de 2024, o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios possui 23 quilômetros de extensão e liga Caraguatatuba a São Sebastião. Segundo o governo estadual, o trecho reduziu o tempo de deslocamento entre os dois municípios de aproximadamente 45 minutos para 16 minutos.