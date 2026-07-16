O novo acesso viário entre o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios e o Porto de São Sebastião entrou em operação no dia 8 de julho, informou a concessionária que administra a estrada.

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O empreendimento recebeu investimento de R$ 55 milhões e gerou cerca de 180 empregos durante as obras, iniciadas em agosto de 2025. Além do viaduto de saída, a estrutura é composta por duas alças de acesso e um ramo de ligação com as vias internas do terminal. A implantação foi fiscalizada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).