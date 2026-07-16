O frio continua a marcar as manhãs dos moradores da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com temperaturas mais baixas nas cidades da Serra da Mantiqueira, que também registrou geada nesta quinta-feira (16).
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Após o recorde de frio em Campos do Jordão na quarta-feira (15), com 1,3°C a cidade turística registrou 2,1ºC às 6h desta quinta, com sensação térmica de -0,8ºC, segundo a medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ambas as temperaturas foram as mais frias registradas no estado de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil Estadual.
Além do frio intenso, moradores e turistas encontraram geada em diversos pontos da cidade durante o amanhecer. O fenômeno foi observado principalmente em gramados, telhados, veículos, plantações, baixadas e áreas rurais, cenário típico das madrugadas mais geladas da Serra da Mantiqueira.
A temperatura também foi baixa em outras cidades da região, que registraram recorde de frio nesta semana. Conforme o Inmet, São Luiz do Paraitinga registrou 3,4°C, Taubaté teve mínima de 5,5°C e Cachoeira Paulista marcou 11°C.
Já em Guaratinguetá, a Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica) registrou temperatura mínima de 7°C.
São Luiz do Paraitinga quebrou o recorde de frio anotado na terça-feira (14), até então de 4,2°C. Taubaté manteve a temperatura mais baixa do ano (5,5°C). Cachoeira não superou seu recorde de frio, que foi de 5,9°C na terça.
Previsão para quinta
Nesta quinta-feira (16), o estado de São Paulo amanheceu sob domínio de uma massa de ar fria e seca, com tempo estável e sensação de frio em boa parte das regiões. Além disso, pontos da faixa leste -- região da RMVale -- iniciaram o dia com nevoeiro, os quais se dissiparão com o aquecimento solar.
Ao longo do dia, a massa de ar fria e seca permanecerá atuando no território paulista. Dessa maneira, o tempo será firme e o sol predominará na maior parte do estado.
Entretanto, há possibilidade para ocorrer rajadas de ventos pontuais a partir da tarde em todas as regiões do território paulista.
Ademais, segundo a Defesa Civil Estadual, com exceção de áreas adjacentes ao litoral, a umidade relativa alcançará valores inferiores a 30% em todas as regiões, sendo que nas regionais da divisa com Minas Gerais, do oeste do estado e do Vale do Paraíba, poderá ser inferior a 20%.
Nas cidades da faixa leste, as temperaturas máximas ficarão entre 22°C e 27°C. Já, nos municípios da metade oeste, as máximas ficarão entre 26°C e 31°C.