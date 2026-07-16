O frio continua a marcar as manhãs dos moradores da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com temperaturas mais baixas nas cidades da Serra da Mantiqueira, que também registrou geada nesta quinta-feira (16).

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Após o recorde de frio em Campos do Jordão na quarta-feira (15), com 1,3°C a cidade turística registrou 2,1ºC às 6h desta quinta, com sensação térmica de -0,8ºC, segundo a medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ambas as temperaturas foram as mais frias registradas no estado de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil Estadual.