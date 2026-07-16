Policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e apreenderam cerca de 300 kg de cabos em Taubaté, na rodovia Oswaldo Cruz. A ação ocorreu na quarta-feira (15) e não resultou em prisão de suspeitos.

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O material, produto de furto na rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, foi encaminhado à Polícia Judiciária para as devidas providências.