16 de julho de 2026
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FURTO

Polícia apreende 300 kg de cabos furtados na rodovia Oswaldo Cruz

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e apreenderam cerca de 300 kg de cabos em Taubaté, na rodovia Oswaldo Cruz. A ação ocorreu na quarta-feira (15) e não resultou em prisão de suspeitos.

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O material, produto de furto na rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, foi encaminhado à Polícia Judiciária para as devidas providências.

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