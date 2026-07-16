Um homem foi preso e um carro furtado foi recuperado antes mesmo do dono tomar conhecimento do crime. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (15), após informações do COI (Centro de Operações Integradas) de que um VW Gol branco, suspeito de ser produto de furto, havia passado pela avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, em Jacareí, seguindo no sentido da Dutra.

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O veículo apresentava placas correspondentes às de uma VW Saveiro.