Um professor de 29 anos denunciou ter sido vítima de uma agressão motivada por homofobia enquanto seguia para o trabalho. Segundo o relato, ele foi atacado por um homem desconhecido, sofreu graves ferimentos no rosto e no ouvido e agora busca responsabilização criminal e civil do agressor.

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O caso aconteceu no último sábado (11), dentro de um trem da Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo. A vítima, Ricardo Akira Matsufuji, publicou um vídeo nas redes sociais relatando que foi surpreendido por um golpe pelas costas, acompanhado de ofensas homofóbicas.