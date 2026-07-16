Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante suspeita de tentar matar um homem de 39 anos com uma facada no peito. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto moradores conseguiram conter a agressora até a chegada da Polícia Militar.
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O caso aconteceu na noite de terça-feira (14), no bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, equipes do GAP (Grupo de Apoio) do 4º Batalhão foram acionadas após denúncia de uma tentativa de homicídio.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem ferido, recebendo os primeiros atendimentos médicos. A vítima apresentava um ferimento causado por arma branca na região do tórax.
De acordo com testemunhas, vítima e suspeita passaram parte do dia consumindo bebidas alcoólicas juntas. Durante a noite, um desentendimento terminou em agressão.
Moradores relataram que ouviram gritos e pedidos de socorro e, ao saírem de casa, viram o homem correndo pela rua enquanto era perseguido pela mulher, que estava armada com uma faca.
Os vizinhos conseguiram intervir, desarmaram a suspeita e impediram novas agressões. O homem aproveitou a situação para se abrigar em um apartamento próximo, onde aguardou a chegada do resgate.
Ainda conforme a Polícia Militar, a mulher apresentava sinais de embriaguez quando foi localizada pelos policiais. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Flagrantes de Várzea Grande.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e ameaça. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da agressão e a motivação do crime.
Com informações do CenárioMT