Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante suspeita de tentar matar um homem de 39 anos com uma facada no peito. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto moradores conseguiram conter a agressora até a chegada da Polícia Militar.

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O caso aconteceu na noite de terça-feira (14), no bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, equipes do GAP (Grupo de Apoio) do 4º Batalhão foram acionadas após denúncia de uma tentativa de homicídio.