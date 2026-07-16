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TRAGÉDIA

Aos 4 anos, menino acha arma no carro e mata primo de 2 anos

Por Da Redação | Kissimmee, Flórida
| Tempo de leitura: 1 min
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Aos 4 anos, menino acha arma no carro e mata primo de 2 anos
Aos 4 anos, menino acha arma no carro e mata primo de 2 anos

Um menino de 2 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental efetuado pelo primo, de 4 anos, que encontrou uma arma de fogo dentro de um carro. A arma, segundo as autoridades, estava sem trava de segurança. O caso ocorreu durante uma viagem de férias em família.

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A tragédia foi registrada no último domingo (13), em um condomínio de casas de temporada na cidade de Kissimmee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, duas famílias, vindas da Geórgia, haviam acabado de chegar ao imóvel alugado quando o acidente aconteceu.

As investigações apontam que os adultos estavam do lado de fora do veículo, enquanto as duas crianças permaneceram sozinhas no interior do carro. Nesse período, o menino de 4 anos encontrou a arma e disparou acidentalmente contra o primo, Brayden Tennyson, de 2 anos.

A criança foi socorrida e levada ao Hospital Infantil Arnold Palmer, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as autoridades, Brayden completaria 3 anos na terça-feira (14). Ainda conforme a investigação, a arma utilizada no disparo pertencia à mãe da vítima.

O caso é investigado pela unidade de homicídios do Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, com apoio do Departamento de Crianças e Famílias. As autoridades apuram as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilidades pelo acesso da criança à arma de fogo.

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