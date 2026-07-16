Um menino de 2 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental efetuado pelo primo, de 4 anos, que encontrou uma arma de fogo dentro de um carro. A arma, segundo as autoridades, estava sem trava de segurança. O caso ocorreu durante uma viagem de férias em família.

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A tragédia foi registrada no último domingo (13), em um condomínio de casas de temporada na cidade de Kissimmee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, duas famílias, vindas da Geórgia, haviam acabado de chegar ao imóvel alugado quando o acidente aconteceu.