Um trabalhador foi resgatado com vida pela Polícia Militar após ser encontrado ferido em uma área de mata, onde, segundo a corporação, era mantido sob tortura. Quatro suspeitos foram presos em flagrante depois de uma perseguição e de uma breve troca de tiros com os policiais. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

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A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (14), em uma área de mata próxima à ponte que liga os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso, em Mato Grosso. A Polícia Militar informou que as equipes foram acionadas após uma denúncia feita à Central 190, relatando que um homem havia sido levado por criminosos até o local.