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Homem escapa da morte na mata após PM prender quatro suspeitos

Por Da Redação | Lucas do Rio Verde (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem escapa da morte na mata após PM prender quatro suspeitos
Homem escapa da morte na mata após PM prender quatro suspeitos

Um trabalhador foi resgatado com vida pela Polícia Militar após ser encontrado ferido em uma área de mata, onde, segundo a corporação, era mantido sob tortura. Quatro suspeitos foram presos em flagrante depois de uma perseguição e de uma breve troca de tiros com os policiais. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

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A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (14), em uma área de mata próxima à ponte que liga os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso, em Mato Grosso. A Polícia Militar informou que as equipes foram acionadas após uma denúncia feita à Central 190, relatando que um homem havia sido levado por criminosos até o local.

Segundo a corporação, uma equipe da Cavalaria foi a primeira a chegar à região. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir pela mata. Durante a perseguição, houve uma breve troca de tiros, e quatro homens acabaram presos em flagrante.

Nas buscas, os policiais localizaram a vítima com um ferimento provocado por arma branca na perna direita. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhou o trabalhador a uma unidade de saúde.

Durante a operação, os militares também apreenderam um galão contendo gasolina. De acordo com a Polícia Militar, ainda não há confirmação sobre a finalidade do combustível, mas a principal linha de investigação é de que ele pudesse ser utilizado para incendiar a vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura a motivação do crime e a participação de cada um dos suspeitos na ação criminosa.

Com informações do CenárioMT

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