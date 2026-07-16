Um trabalhador foi resgatado com vida pela Polícia Militar após ser encontrado ferido em uma área de mata, onde, segundo a corporação, era mantido sob tortura. Quatro suspeitos foram presos em flagrante depois de uma perseguição e de uma breve troca de tiros com os policiais. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (14), em uma área de mata próxima à ponte que liga os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso, em Mato Grosso. A Polícia Militar informou que as equipes foram acionadas após uma denúncia feita à Central 190, relatando que um homem havia sido levado por criminosos até o local.
Segundo a corporação, uma equipe da Cavalaria foi a primeira a chegar à região. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir pela mata. Durante a perseguição, houve uma breve troca de tiros, e quatro homens acabaram presos em flagrante.
Nas buscas, os policiais localizaram a vítima com um ferimento provocado por arma branca na perna direita. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhou o trabalhador a uma unidade de saúde.
Durante a operação, os militares também apreenderam um galão contendo gasolina. De acordo com a Polícia Militar, ainda não há confirmação sobre a finalidade do combustível, mas a principal linha de investigação é de que ele pudesse ser utilizado para incendiar a vítima.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura a motivação do crime e a participação de cada um dos suspeitos na ação criminosa.
Com informações do CenárioMT