O bebê que caiu dos braços da mãe em uma via pública foi entregue aos cuidados da avó materna por decisão do Conselho Tutelar. A medida foi adotada após a Polícia Civil identificar e ouvir os pais da criança, que prestaram depoimento sobre o caso. Segundo informações preliminares, o bebê não sofreu ferimentos em decorrência da queda.

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O episódio ocorreu no Setor Central de São Sebastião, no Distrito Federal, e ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostra a mãe, de 20 anos, aparentemente sob efeito de álcool, caminhando com a criança no colo antes da queda. O pai, de 25 anos, que também aparece nas imagens, foi localizado e ouvido pela Polícia Civil.