15 de julho de 2026
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NEGLIGÊNCIA

Mãe supostamente bêbada derruba filho e criança é entregue à avó

Por Da Redação | São Sebastião (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/@bastiaonoticias
Mãe supostamente bêbada derruba filho e criança é entregue à avó
Mãe supostamente bêbada derruba filho e criança é entregue à avó

O bebê que caiu dos braços da mãe em uma via pública foi entregue aos cuidados da avó materna por decisão do Conselho Tutelar. A medida foi adotada após a Polícia Civil identificar e ouvir os pais da criança, que prestaram depoimento sobre o caso. Segundo informações preliminares, o bebê não sofreu ferimentos em decorrência da queda.

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O episódio ocorreu no Setor Central de São Sebastião, no Distrito Federal, e ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostra a mãe, de 20 anos, aparentemente sob efeito de álcool, caminhando com a criança no colo antes da queda. O pai, de 25 anos, que também aparece nas imagens, foi localizado e ouvido pela Polícia Civil.

Após os depoimentos, a Polícia Civil acionou o Conselho Tutelar, que decidiu encaminhar a guarda provisória da criança para a avó materna enquanto o caso é acompanhado pelos órgãos competentes.

Durante o interrogatório, o casal afirmou que a queda foi acidental e negou qualquer prática de maus-tratos contra o filho.

O caso aconteceu no último domingo (12). As imagens mostram o momento em que a mulher aparenta perder o equilíbrio e o bebê cai no chão. Logo em seguida, os pais recolhem a criança.

A pessoa responsável pela gravação afirmou que o bebê teria caído mais de uma vez durante o trajeto, informação que será apurada no curso da investigação.

A Polícia Civil informou que o inquérito está em fase final e será encaminhado ao Poder Judiciário, que decidirá sobre as medidas cabíveis em relação ao caso.

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