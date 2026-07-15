Três homens foram condenados pelos crimes de tortura qualificada com resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores pela morte de um homem com deficiência intelectual. As penas deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, conforme decisão da Justiça.
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O crime ocorreu em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais. De acordo com o processo, um dos condenados, de 20 anos, recebeu pena de 13 anos e oito meses de prisão. O apontado como principal executor foi condenado a 20 anos e 10 meses de reclusão. Já o motorista responsável por transportar o grupo foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão.
A ação penal foi conduzida pela Promotoria de Justiça Criminal de Conselheiro Lafaiete, que sustentou a acusação durante o julgamento.
Segundo as investigações, o crime aconteceu em 22 de setembro de 2025, na região conhecida como Morro do Pink Floyd, no bairro São Judas Tadeu. Dois adolescentes também participaram das agressões e responderam pelos atos na esfera competente.
A denúncia aponta que o homicídio teve origem em um desentendimento envolvendo uma motocicleta. Conforme a investigação, a vítima, que tinha deficiência intelectual e não sabia pilotar, teria furtado uma moto pertencente ao principal agressor. O veículo foi posteriormente localizado pela Polícia Militar na casa de um dos condenados.
Ainda de acordo com os autos, a vítima fazia uso de medicamentos controlados e possuía histórico de internações psiquiátricas. Os acusados conheciam essa condição, já que moravam na mesma região.
No dia do crime, o motorista levou os demais envolvidos até uma área conhecida como Árvore do Tietê, onde a vítima já estava acompanhada de dois adolescentes. Em seguida, o grupo passou a agredi-la e a colocou à força dentro do veículo.
A vítima foi levada para uma área de mata fechada, onde as agressões continuaram. O trajeto foi confirmado por imagens de câmeras de segurança e pelos registros do rastreador do automóvel utilizado no crime.
O laudo de necropsia apontou que a vítima sofreu diversas lesões, incluindo fratura no braço direito e queimaduras, ferimentos que contribuíram para a morte.
O corpo foi encontrado apenas nove dias depois, durante a terceira operação de buscas realizada pelos investigadores. Quando localizado, já apresentava avançado estado de decomposição.