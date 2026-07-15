Três homens foram condenados pelos crimes de tortura qualificada com resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores pela morte de um homem com deficiência intelectual. As penas deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, conforme decisão da Justiça.

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O crime ocorreu em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais. De acordo com o processo, um dos condenados, de 20 anos, recebeu pena de 13 anos e oito meses de prisão. O apontado como principal executor foi condenado a 20 anos e 10 meses de reclusão. Já o motorista responsável por transportar o grupo foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão.