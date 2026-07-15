A Justiça de Minas Gerais recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra um homem de 27 anos acusado de matar e decapitar a própria mãe. Com a decisão, ele passa oficialmente à condição de réu por feminicídio qualificado. O juiz também manteve a prisão preventiva do acusado, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares.

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O crime ocorreu em Belo Horizonte, onde Jussara Maria Rodrigues, de 54 anos, foi encontrada morta no apartamento em que morava com o filho. A decisão judicial foi assinada na terça-feira (14).