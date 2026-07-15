Um homem de 22 anos e uma mulher de 21 foram presos preventivamente por suspeita de envolvimento na morte do filho recém-nascido. De acordo com a Polícia Civil, o casal será investigado por homicídio doloso após a perícia apontar que a criança morreu por asfixia causada pela ingestão de leite materno.

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O caso foi registrado em São Gonçalo do Abaeté, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. As prisões foram cumpridas na terça-feira (14), após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais.