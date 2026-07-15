Um homem de 22 anos e uma mulher de 21 foram presos preventivamente por suspeita de envolvimento na morte do filho recém-nascido. De acordo com a Polícia Civil, o casal será investigado por homicídio doloso após a perícia apontar que a criança morreu por asfixia causada pela ingestão de leite materno.
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O caso foi registrado em São Gonçalo do Abaeté, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. As prisões foram cumpridas na terça-feira (14), após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais.
Segundo a corporação, os investigadores trabalham com a hipótese de dolo eventual, quando o suspeito assume o risco de produzir o resultado. A conclusão preliminar considera as condições encontradas no imóvel onde a família vivia.
Durante a perícia, foram identificadas situações de grave negligência e insalubridade no ambiente doméstico. Conforme a Polícia Civil, havia lixo acumulado, alimentos deteriorados e vestígios de consumo de álcool e drogas na residência.
O inquérito policial segue em andamento para a conclusão dos laudos periciais complementares, que deverão esclarecer todas as circunstâncias da morte do bebê.
Após a prisão preventiva, os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça. O caso será encaminhado ao Poder Judiciário dentro do prazo legal, após a finalização das investigações.