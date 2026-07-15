A família de Maria Aparecida Galdino dos Santos, de 25 anos, denunciou demora na remoção do corpo da jovem após a morte ocorrida logo depois do parto. Segundo os familiares, mais de 42 horas se passaram entre o óbito e o recolhimento para exames periciais, o que motivou questionamentos sobre os procedimentos adotados pelas autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com a família, Maria morreu na noite de segunda-feira (13), após dar à luz a filha. O corpo permaneceu na unidade hospitalar até a tarde de quarta-feira (15), quando foi expedida a Guia de Remoção Cadavérica, documento necessário para o encaminhamento ao IML (Instituto de Medicina Legal).