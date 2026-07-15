Um homem de 59 anos foi preso após furtar um ônibus interestadual que estava estacionado e fora de operação. O suspeito aproveitou a ausência momentânea do motorista, assumiu o volante e fugiu com o veículo vazio. O caso foi confirmado pelas autoridades responsáveis pelo terminal.

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O furto aconteceu na noite de terça-feira (14), no Terminal Padre Anchieta, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o motorista havia deixado o ônibus por alguns instantes para usar o banheiro quando o suspeito entrou no veículo e deixou o local.