15 de julho de 2026
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BIZARRO

VÍDEO: Por saudade da profissão, motorista rouba ônibus e é preso

Por Da Redação | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Por saudade da profissão, motorista rouba ônibus e é preso
Por saudade da profissão, motorista rouba ônibus e é preso

Um homem de 59 anos foi preso após furtar um ônibus interestadual que estava estacionado e fora de operação. O suspeito aproveitou a ausência momentânea do motorista, assumiu o volante e fugiu com o veículo vazio. O caso foi confirmado pelas autoridades responsáveis pelo terminal.

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O furto aconteceu na noite de terça-feira (14), no Terminal Padre Anchieta, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o motorista havia deixado o ônibus por alguns instantes para usar o banheiro quando o suspeito entrou no veículo e deixou o local.

Após o crime, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal iniciaram buscas e localizaram o ônibus durante patrulhamento no bairro Jardim das Figueiras, em Hortolândia.

De acordo com a Guarda Municipal, o homem afirmou que era ex-motorista e disse ter levado o ônibus apenas para "dar uma volta", alegando sentir saudade da profissão. O veículo foi recuperado sem passageiros e devolvido aos responsáveis. O suspeito foi detido e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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