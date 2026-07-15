Um homem de 59 anos foi preso após furtar um ônibus interestadual que estava estacionado e fora de operação. O suspeito aproveitou a ausência momentânea do motorista, assumiu o volante e fugiu com o veículo vazio. O caso foi confirmado pelas autoridades responsáveis pelo terminal.
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O furto aconteceu na noite de terça-feira (14), no Terminal Padre Anchieta, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o motorista havia deixado o ônibus por alguns instantes para usar o banheiro quando o suspeito entrou no veículo e deixou o local.
Após o crime, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal iniciaram buscas e localizaram o ônibus durante patrulhamento no bairro Jardim das Figueiras, em Hortolândia.
De acordo com a Guarda Municipal, o homem afirmou que era ex-motorista e disse ter levado o ônibus apenas para "dar uma volta", alegando sentir saudade da profissão. O veículo foi recuperado sem passageiros e devolvido aos responsáveis. O suspeito foi detido e o caso será investigado pela Polícia Civil.