MARIA DE FRANCO LUCA
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério de Inhaúma, Rio de Janeiro (RJ) – 16/07/2026, às 16h00
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OSVALDO DOS SANTOS
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 15/07/2026, das 19h30 às 09h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 16/07/2026, às 09h30
IVONETE FERREIRA DA COSTA SANTOS
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Parque dos Girassóis, Parelheiros (SP) – 16/07/2026, às 09h00
JOÃO JUSTINO CAVALCANTI
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 15/07/2026, das 19h30 às 08h00
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 16/07/2026, às 08h00
ARMANDO AFONSO
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 2 – 15/07/2026, das 15h00 às 18h00
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí (SP) – 15/07/2026, às 18h00
VICENTE BATISTA DE JESUS
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 15/07/2026, às 17h00
FERNANDA NÓBREGA SILVESTRE DE ANDRADE
Idade: 34 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, São José dos Campos – 15/07/2026, às 16h30
FRANCISCA PORFÍRIO DA SILVA
Idade: 90 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 15/07/2026, das 12h30 às 16h15
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 15/07/2026, às 16h15
JOAQUIM DOMINGOS
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 15/07/2026, das 11h00 às 16h00
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana), São José dos Campos – 15/07/2026, às 16h00
PEDRO HELCIAS MOLITERNO
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 15/07/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, São José dos Campos – 15/07/2026, às 15h30
MESSIAS DA COSTA DUQUE
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo, São José dos Campos
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, São José dos Campos – 15/07/2026, às 15h00
JOSÉ CARLOS MARTINS
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 5 – 15/07/2026, das 10h30 às 15h00
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, São José dos Campos – 15/07/2026, às 15h00
JOSÉ ARIMATÉIA QUEIROZ
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Regional Parque das Paineiras, Taubaté – 15/07/2026, às 15h00
ALEXANDRE APARECIDO LEMOS
Idade: 56 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana), São José dos Campos – 15/07/2026, às 14h00
JOSÉ GUILHERME RODRIGUES FERREIRA
Idade: 67 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 2 – 15/07/2026, das 09h00 às 14h00
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, São José dos Campos – 15/07/2026, às 14h00
TERESA PIM
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 4 – 15/07/2026, das 03h00 às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana), São José dos Campos – 15/07/2026, às 13h30
MARTA PEIXOTO ROQUE DA SILVA
Idade: 53 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, São José dos Campos – 15/07/2026, às 12h00
FRANCISCO DA SILVA
Idade: 91 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 15/07/2026, das 08h00 às 12h00
Sepultamento: Cemitério Pio XII, Cruzeiro (SP) – 15/07/2026, às 12h00
NATIMORTO (GUILHERME DA CONCEIÇÃO AMORIM GOMES)
Idade: 0
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 15/07/2026, às 11h00
NEIDE CAMARINHA SANTOS
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 15/07/2026, das 09h00 às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal de Caçapava (SP) – 15/07/2026, às 10h30
LAÉRCIO RODOLFO DA SILVA
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 5 – 14/07/2026, das 13h00 às 10h00
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, São José dos Campos – 15/07/2026, às 10h00
SILVINA MARIA DA SILVA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 14/07/2026, das 20h00 às 08h00
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 15/07/2026, às 08h00