MARIA DE FRANCO LUCA

Idade: 78 anos

Data de falecimento: 15/07/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cemitério de Inhaúma, Rio de Janeiro (RJ) – 16/07/2026, às 16h00

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OSVALDO DOS SANTOS

Idade: 81 anos

Data de falecimento: 15/07/2026

Velório: URBAM Sala 3 – 15/07/2026, das 19h30 às 09h30

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 16/07/2026, às 09h30