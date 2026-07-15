A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 65 anos que foi encontrada gravemente ferida dentro de casa e morreu horas depois no hospital. O caso ocorreu no último dia 10 de julho, e as circunstâncias que provocaram os ferimentos ainda são apuradas pelas autoridades. A vítima foi identificada como Amélia Pires dos Reis.
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O caso aconteceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Amélia foi encontrada desacordada pela neta, que relatou ter visto a avó caída no chão, ensanguentada e com graves ferimentos no rosto.
Segundo a filha mais nova da vítima, Amélia estava ao lado de dois filhotes de cachorro, que, na versão apresentada por ela, seriam os responsáveis pelas lesões que resultaram na morte da idosa.
A mulher ainda foi socorrida com vida por uma equipe do helicóptero Águia e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois.
De acordo com informações do prontuário médico, Amélia apresentava graves lesões na face, fratura no fêmur e danos em órgãos internos. A equipe responsável pelo atendimento também registrou indícios que podem ser compatíveis com maus-tratos, informação que passou a integrar a investigação.
A versão de que os cães teriam provocado os ferimentos é contestada por Michele Volpe, filha mais velha da vítima. Segundo ela, os animais estavam próximos da mãe quando ela foi encontrada, mas não apresentavam vestígios de sangue, apesar da gravidade das lesões.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a origem dos ferimentos e confirmar o que levou à morte de Amélia. O resultado dos exames periciais e demais diligências deverá orientar os próximos passos da investigação.