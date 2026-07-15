A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 65 anos que foi encontrada gravemente ferida dentro de casa e morreu horas depois no hospital. O caso ocorreu no último dia 10 de julho, e as circunstâncias que provocaram os ferimentos ainda são apuradas pelas autoridades. A vítima foi identificada como Amélia Pires dos Reis.

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O caso aconteceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Amélia foi encontrada desacordada pela neta, que relatou ter visto a avó caída no chão, ensanguentada e com graves ferimentos no rosto.