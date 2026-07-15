Um homem de 61 anos foi preso em flagrante após dirigir ofensas raciais a uma caixa, de 46 anos, em uma padaria de São José dos Campos, na região central, por volta das 19h55 desta terça-feira (14). A funcionária havia pedido que ele liberasse a passagem de clientes perto da catraca de saída. O gerente confirmou as declarações da vítima, e a Polícia Civil registrou o caso como injúria racial. A autoridade policial não arbitrou fiança, e o suspeito seguiu para exame no Instituto Médico Legal antes de ser encaminhado à Cadeia Pública.
Como ocorreu a ofensa racial em padaria em São José dos Campos?
A funcionária exercia a função de caixa quando percebeu que o homem permanecia perto da catraca de saída e dificultava a passagem dos clientes.
O boletim informa que ele havia consumido bebida alcoólica no estabelecimento. A trabalhadora pediu que o cliente deixasse o local livre para o fluxo de pessoas.
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Após o pedido, o homem teria dirigido palavras discriminatórias à funcionária, com referência direta à cor da pele dela.
Segundo a declaração registrada pela polícia, o suspeito teria afirmado que "era branco e que não permaneceria próximo de pessoas negras".
O boletim não atribui à vítima qualquer provocação ou agressão física. A abordagem inicial ocorreu por causa da obstrução da saída.
Quem confirmou o relato da funcionária?
O gerente da padaria disse aos policiais que presenciou as ofensas raciais. O depoimento dele confirmou a versão apresentada pela caixa. Outras pessoas que estavam dentro do comércio também teriam acompanhado o episódio.
Uma dessas testemunhas deixou um contato telefônico para futura oitiva pela Polícia Civil. O estabelecimento possui sistema de monitoramento. As gravações podem mostrar a posição das pessoas, o comportamento do suspeito e a reação dos funcionários após as frases.
O áudio das câmeras, caso exista, também pode esclarecer as palavras usadas durante o conflito.
Como os funcionários agiram após as ofensas?
O homem apresentou comportamento exaltado e agressivo após a discussão, segundo os relatos reunidos no boletim.
Os funcionários buscaram conter a situação por meio de conversa até a chegada da Polícia Militar.
O documento não registra agressão física, lesão, danos ao comércio ou uso de arma.
Os policiais conversaram com a vítima, o gerente, outras testemunhas e o suspeito. Depois, as partes seguiram para o plantão da Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.
A reportagem já noticiou outra ocorrência na qual um homem foi preso após uma ofensa racial contra uma recepcionista em São José dos Campos. Os casos não possuem relação.
Por que o homem foi preso em flagrante?
O delegado considerou que havia uma situação de flagrante porque o suspeito foi localizado logo após a suposta prática do crime.
Guia da cidade
A versão da vítima recebeu apoio do depoimento do gerente e das informações levadas pelos policiais militares ao plantão.
O homem recebeu ciência sobre os direitos constitucionais e optou por permanecer em silêncio durante o procedimento policial.
Ele foi apresentado sem algemas, conforme o registro. Após a formalização da prisão, a polícia expediu a nota de culpa e realizou as comunicações aos órgãos competentes.
A prisão em flagrante não representa condenação. A defesa poderá apresentar a versão do suspeito, contestar as declarações e solicitar acesso às imagens do comércio.
O suspeito recebeu fiança na delegacia?
Não. A autoridade policial informou que o crime não permitia o arbitramento de fiança naquela etapa.
Relatórios de segurança
A decisão sobre a manutenção da prisão, a concessão de liberdade ou a aplicação de medidas cautelares cabe ao Poder Judiciário.
O suspeito deveria passar por exame cautelar no Instituto Médico Legal antes de ser encaminhado à Cadeia Pública.
O que caracteriza o crime de injúria racial?
A injúria racial ocorre quando uma pessoa ofende a dignidade ou o decoro de alguém por causa de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
A conduta consta no artigo 2º-A da Lei nº 7.716, após alteração promovida pela Lei nº 14.532, de 2023.
A pena prevista varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A definição da pena depende do processo, das provas e da decisão judicial.
No caso da padaria, o registro policial aponta que as palavras tiveram como alvo uma pessoa determinada: a funcionária que pediu a liberação da catraca.
A Polícia Civil adotou essa classificação com base no teor atribuído às frases e na referência à cor da pele da vítima.
Qual é a diferença entre injúria racial e outras formas de racismo?
A injúria racial tem como alvo direto uma pessoa, por meio de uma ofensa ligada à raça, cor, etnia ou procedência nacional.
Outras condutas previstas na Lei nº 7.716 podem envolver impedimento de acesso a emprego, comércio, escola, transporte, hotel ou outro espaço por motivo racial.
Também existem crimes ligados à prática, indução ou incitação da discriminação contra grupos.
A classificação de cada ocorrência depende das palavras, dos atos, do contexto e das provas reunidas.
Por que as imagens da padaria são importantes?
As gravações podem confirmar o horário do episódio, a presença de testemunhas e o comportamento das pessoas antes e depois das ofensas.
Elas também podem mostrar se o homem dificultava a saída de clientes e como os funcionários tentaram controlar a situação.
Uma câmera sem áudio ainda pode fornecer elementos úteis, como gestos, deslocamentos e reações.
A Polícia Civil poderá solicitar a preservação dos arquivos para evitar a perda automática das imagens pelo sistema.
O vídeo não substitui os depoimentos, mas pode reforçar ou esclarecer as versões apresentadas.
Quais outras ocorrências de injúria racial foram registradas em São José?
Em novembro de 2025, a mãe de um adolescente de 13 anos procurou a polícia após o filho relatar uma abordagem que considerou discriminatória em um mercado da cidade.
Relatórios de segurança
A reportagem publicou que o adolescente denunciou injúria racial após ser abordado em um estabelecimento comercial de São José dos Campos.
Em outro caso, uma estudante relatou ofensas raciais em uma escola municipal. A família procurou a Polícia Civil após tomar conhecimento da situação.
O canal também acompanhou a ocorrência na qual uma adolescente foi alvo de racismo em uma escola municipal de São José dos Campos.
As ocorrências citadas possuem apurações próprias e não têm relação com o caso da padaria.
Como uma vítima pode denunciar uma ofensa racial?
A vítima pode procurar uma delegacia da Polícia Civil e apresentar o máximo de informações sobre o fato.
O relato deve incluir data, horário, endereço, palavras usadas, nomes de testemunhas e a existência de fotos, vídeos, mensagens ou gravações.
Em uma situação que ainda ocorre ou que apresenta risco, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.
A vítima também deve pedir ao estabelecimento a preservação das imagens, pois alguns sistemas apagam arquivos antigos após um curto período.
Testemunhas podem anotar os próprios contatos e relatar apenas aquilo que viram ou ouviram diretamente.
O que ainda falta esclarecer sobre o caso?
A investigação ainda precisa obter as imagens da padaria e ouvir outras pessoas que presenciaram a discussão.
O suspeito permaneceu em silêncio no plantão e ainda poderá apresentar uma versão formal por meio da defesa.
A Justiça também deverá analisar a prisão e decidir sobre a situação do homem durante o inquérito.