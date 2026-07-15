Um homem de 61 anos foi preso em flagrante após dirigir ofensas raciais a uma caixa, de 46 anos, em uma padaria de São José dos Campos, na região central, por volta das 19h55 desta terça-feira (14). A funcionária havia pedido que ele liberasse a passagem de clientes perto da catraca de saída. O gerente confirmou as declarações da vítima, e a Polícia Civil registrou o caso como injúria racial. A autoridade policial não arbitrou fiança, e o suspeito seguiu para exame no Instituto Médico Legal antes de ser encaminhado à Cadeia Pública.

Como ocorreu a ofensa racial em padaria em São José dos Campos?

A funcionária exercia a função de caixa quando percebeu que o homem permanecia perto da catraca de saída e dificultava a passagem dos clientes.

O boletim informa que ele havia consumido bebida alcoólica no estabelecimento. A trabalhadora pediu que o cliente deixasse o local livre para o fluxo de pessoas.