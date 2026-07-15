O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) afirmou, em nota enviada a OVALE, que não há previsão de desabastecimento de água na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), apesar da redução dos níveis dos reservatórios registrada durante o período de estiagem.
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O posicionamento foi encaminhado após a publicação de reportagem mostrando que as reservas de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul tiveram queda de cerca de 20% nos últimos três meses. Segundo o Comitê, o cenário é monitorado de forma permanente pelos órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e, neste momento, não representa risco ao abastecimento da população.
De acordo com o CBH-PS, a redução dos volumes armazenados é considerada um comportamento típico desta época do ano, já que o período seco costuma se estender até setembro e outubro. O Comitê informou que os reservatórios de Paraibuna e Jaguari seguem operando dentro dos limites de segurança estabelecidos para o sistema hídrico da bacia.
Conforme os dados mais recentes apresentados pelo órgão, a represa de Paraibuna possui aproximadamente 50% da capacidade de armazenamento, enquanto Jaguari opera com cerca de 63%, índices considerados suficientes para enfrentar o período de estiagem sem comprometer o abastecimento.
Medidas para reforçar a segurança hídrica
Outro ponto destacado pelo CBH-PS é que uma reunião entre a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), SP Águas, CEIVAP e representantes dos governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais definiu medidas para reforçar a segurança hídrica da bacia.
Entre as ações adotadas está a limitação da captação de água do Sistema Jaguari pela Sabesp em até 8,5 metros cúbicos por segundo, estratégia que busca preservar os volumes armazenados durante os meses de menor ocorrência de chuvas.
O Comitê ressaltou que o comportamento dos reservatórios continuará sendo acompanhado diariamente, principalmente diante da previsão de continuidade da estiagem. Além do monitoramento, o órgão afirmou que segue apoiando iniciativas voltadas ao uso racional da água e ao planejamento de longo prazo para garantir a segurança hídrica da Bacia do Rio Paraíba do Sul.
Queda nas reservas acendeu alerta
A manifestação do CBH-PS ocorreu após levantamento divulgado por OVALE mostrar que o reservatório equivalente da Bacia do Paraíba do Sul passou de 60,54% de armazenamento em meados de abril para 48,26% em 13 de julho, uma redução de 20,29% em aproximadamente três meses, segundo dados do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios da ANA.
Embora a recuperação registrada durante o período chuvoso de 2026 tenha elevado significativamente o nível das represas em relação ao início do ano, o volume atual permanece inferior ao registrado em julho de 2025.
Na principal represa da região, Paraibuna, o armazenamento passou de 36% em janeiro para 57,61% em abril. Com a chegada da estiagem, o índice caiu para 49,99%, ficando cerca de 35% abaixo do volume observado no mesmo período do ano passado.
As represas de Santa Branca e Jaguari também registraram recuperação durante a temporada de chuvas, mas apresentaram queda em comparação com julho de 2025. A exceção é a represa de Funil, que mantém volume superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.
Apesar da redução das reservas, o CBH-PS reforça que o sistema opera dentro das condições consideradas seguras e que, no momento, não existe previsão de desabastecimento de água para os municípios da Bacia Paulista do Rio Paraíba do Sul. O órgão, entretanto, destaca que o cenário continuará sendo acompanhado de forma permanente ao longo dos próximos meses de estiagem.