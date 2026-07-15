O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) afirmou, em nota enviada a OVALE, que não há previsão de desabastecimento de água na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), apesar da redução dos níveis dos reservatórios registrada durante o período de estiagem.

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O posicionamento foi encaminhado após a publicação de reportagem mostrando que as reservas de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul tiveram queda de cerca de 20% nos últimos três meses. Segundo o Comitê, o cenário é monitorado de forma permanente pelos órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e, neste momento, não representa risco ao abastecimento da população.