O Vale do Paraíba registrou 194 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e junho de 2026, redução de 1,52% comparado ao mesmo período de 2025, que terminou com 197 pessoas mortas no trânsito. Os dados são do Infosiga, plataforma do governo estadual.
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A redução ocorreu após a queda de 46 para 32 mortes em acidentes entre maio e junho deste ano, 30,43% de diminuição nas vítimas fatais entre os dois meses. Maio havia sido o mês com mais vítimas em sinistros desde junho de 2019, que teve 51 óbitos no trânsito.
Foi ainda o terceiro mês da série histórica do Infosiga, que começa em 2015, com mais pessoas mortas em acidentes na região. O segundo mês mais mortal foi abril de 2016, com 49 mortes.
A região acumula 396 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, de julho de 2025 a junho de 2026, média de 1,08 morte por dia.
Motociclistas
A morte de motociclistas continua impactando o trânsito na região. Eles foram responsáveis por 53% dos óbitos no primeiro semestre do ano, com 103 mortes.
Os pedestres aparecem com 33 óbitos (17%), os condutores de automóveis com 26 (13,40%), os ciclistas com 20 (10,31%) e os caminhoneiros com seis.
As cidades com mais mortes no trânsito no primeiro semestre foram São José dos Campos (40 óbitos), Taubaté (31), Jacareí (16), Pindamonhangaba (14), Caçapava (14), Ubatuba (12) e Guaratinguetá (11).