O Vale do Paraíba registrou 194 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e junho de 2026, redução de 1,52% comparado ao mesmo período de 2025, que terminou com 197 pessoas mortas no trânsito. Os dados são do Infosiga, plataforma do governo estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A redução ocorreu após a queda de 46 para 32 mortes em acidentes entre maio e junho deste ano, 30,43% de diminuição nas vítimas fatais entre os dois meses. Maio havia sido o mês com mais vítimas em sinistros desde junho de 2019, que teve 51 óbitos no trânsito.