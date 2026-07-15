A Justiça determinou a prisão preventiva do homem de 49 anos suspeito de esfaquear um vizinho, de 40 anos, durante uma discussão em um condomínio residencial no Jardim Estoril, na região sul de São José dos Campos. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (15), um dia após o crime.
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De acordo com o Tribunal de Justiça, a prisão preventiva não tem prazo determinado e permanecerá válida enquanto persistirem os requisitos previstos em lei. O suspeito havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar logo após a ocorrência.
O caso aconteceu na noite de terça-feira (14) e mobilizou equipes da Polícia Militar após uma denúncia de pessoa ferida por arma branca dentro do condomínio.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a confusão teve início por causa de um desentendimento envolvendo crianças que estavam na brinquedoteca do residencial. Depois da discussão inicial, o morador de 40 anos foi até o apartamento do outro envolvido para pedir explicações.
A conversa, no entanto, evoluiu para uma briga física. Durante o confronto, a vítima foi atingida por um golpe de faca na região do abdômen.
Quando os policiais chegaram ao condomínio, por volta das 20h23, o homem ferido já havia sido socorrido por moradores e encaminhado ao hospital. O suspeito permaneceu no prédio e foi impedido de deixar o local com o auxílio do síndico até a chegada da PM, sendo preso em flagrante.
Marcas de sangue no hall do prédio
No hall do edifício, os policiais encontraram grande quantidade de sangue e sinais de luta. A Polícia Civil informou que parte da preservação da cena do crime foi comprometida devido à circulação de moradores após a agressão. A faca apontada como arma utilizada no ataque foi localizada e apreendida para perícia.
Conforme o registro policial, a vítima chegou consciente ao hospital. As primeiras informações indicam que a facada atingiu uma região próxima ao pulmão, sem lesionar órgãos vitais. O estado de saúde atualizado do homem não havia sido divulgado até a última atualização do caso.
Uma testemunha contou à polícia que foi avisada pela filha da vítima de que o homem estava sendo atacado. Ao chegar ao corredor do prédio, encontrou os dois moradores em luta corporal, cercados por sangue. Segundo o relato, o suspeito ainda segurava a faca e só foi desarmado após a intervenção de outro morador, que recolheu a arma antes de auxiliar no socorro da vítima.
Vídeo mostra parte da luta
Durante as investigações, a Polícia Civil também obteve um vídeo gravado por uma pessoa ainda não identificada. As imagens mostram parte da luta entre os envolvidos, mas não registram o momento exato em que a vítima é esfaqueada. Os investigadores também solicitaram as gravações das câmeras de segurança do condomínio para ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos.
Em depoimento, o investigado afirmou que agiu em legítima defesa. Entretanto, segundo a autoridade policial, os elementos reunidos até o momento não são suficientes para confirmar essa versão.
O homem foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Após a audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que seguirá ouvindo testemunhas e analisando imagens e demais provas para concluir o inquérito.