A Justiça determinou a prisão preventiva do homem de 49 anos suspeito de esfaquear um vizinho, de 40 anos, durante uma discussão em um condomínio residencial no Jardim Estoril, na região sul de São José dos Campos. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (15), um dia após o crime.

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De acordo com o Tribunal de Justiça, a prisão preventiva não tem prazo determinado e permanecerá válida enquanto persistirem os requisitos previstos em lei. O suspeito havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar logo após a ocorrência.