O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos confirmou a realização da 13ª edição da Innovation Week, um dos principais eventos de inovação e tecnologia do Vale do Paraíba. A programação será realizada entre os dias 25 e 27 de agosto, das 9h às 18h, com entrada gratuita mediante inscrição antecipada.

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Reconhecido como um dos principais ambientes de inovação do país, o PIT reunirá empresários, executivos, investidores, pesquisadores, startups e especialistas para discutir tendências que estão transformando o mercado e impulsionando o desenvolvimento tecnológico.