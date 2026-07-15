O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos confirmou a realização da 13ª edição da Innovation Week, um dos principais eventos de inovação e tecnologia do Vale do Paraíba. A programação será realizada entre os dias 25 e 27 de agosto, das 9h às 18h, com entrada gratuita mediante inscrição antecipada.
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Reconhecido como um dos principais ambientes de inovação do país, o PIT reunirá empresários, executivos, investidores, pesquisadores, startups e especialistas para discutir tendências que estão transformando o mercado e impulsionando o desenvolvimento tecnológico.
Com o tema "Explore novas ideias", a edição de 2026 pretende estimular a troca de conhecimento, fortalecer conexões estratégicas e incentivar a criação de soluções capazes de gerar impacto nos negócios e na sociedade.
Segundo a coordenadora do Cluster TIC Vale/PIT, Ana Abreu, a proposta é incentivar uma cultura de inovação baseada na colaboração e na criatividade.
"Explorar novas ideias é reconhecer que o futuro é construído por pessoas dispostas a questionar, colaborar e criar novas possibilidades", destaca.
IA, sustentabilidade e investimentos
Durante os três dias de evento, os participantes poderão acompanhar palestras, painéis e debates distribuídos em nove trilhas temáticas, que abordarão diferentes setores da economia e da tecnologia: Aeroespacial, Agro e Alimentação, ASG e Sustentabilidade, Capital e Investimento, Cidades Inteligentes e GovTech, Empreendedorismo, Manufatura, Saúde e Biotech e Tecnologia Aplicada e Inteligência Artificial.
Entre os assuntos que prometem atrair maior público estão as aplicações da IA (Inteligência Artificial), os desafios da sustentabilidade no ambiente corporativo, transformação digital, inovação industrial e oportunidades para captação de investimentos.
A expectativa é reunir lideranças empresariais, gestores, CEOs, executivos, empreendedores e profissionais interessados em acompanhar as principais tendências do mercado e ampliar sua rede de contatos.
Feira reúne empresas e soluções inovadoras
Além da programação técnica, a Innovation Week contará com uma feira de expositores dedicada à apresentação de soluções tecnológicas voltadas à transformação digital, Indústria 4.0, IoT (Internet das Coisas), educação digital, GovTech e outras tecnologias inteligentes.
Segundo a organização, aproximadamente 80% dos expositores confirmados fazem parte do ecossistema regional de inovação, reforçando o papel do PIT como elo entre empresas, universidades, centros de pesquisa e startups do Vale do Paraíba.
A iniciativa também busca fomentar novos negócios e fortalecer o desenvolvimento econômico e tecnológico da região.
Inscrições são gratuitas
A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas pela plataforma Sympla (clique aqui). A credencial dá acesso aos três dias do evento, mas também é possível participar de apenas um dia da programação.
Os participantes que realizarem o credenciamento presencial receberão um certificado digital após o encerramento da Innovation Week.
A organização destaca que o evento pretende conectar tecnologia, criatividade e diferentes perspectivas para transformar desafios em oportunidades e fortalecer o ecossistema de inovação brasileiro.
SERVIÇO
13ª Innovation Week 2026
Data: 25 a 27 de agosto de 2026
Horário: das 9h às 18h
Local: PIT – Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos
Entrada: gratuita, mediante inscrição antecipada (clique aqui)