15 de julho de 2026
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EVENTO

PIT de SJC promove Innovation Week com foco em tecnologia e IA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PIT
Público em edição do Innovation Week
Público em edição do Innovation Week

O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos confirmou a realização da 13ª edição da Innovation Week, um dos principais eventos de inovação e tecnologia do Vale do Paraíba. A programação será realizada entre os dias 25 e 27 de agosto, das 9h às 18h, com entrada gratuita mediante inscrição antecipada.

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Reconhecido como um dos principais ambientes de inovação do país, o PIT reunirá empresários, executivos, investidores, pesquisadores, startups e especialistas para discutir tendências que estão transformando o mercado e impulsionando o desenvolvimento tecnológico.

Com o tema "Explore novas ideias", a edição de 2026 pretende estimular a troca de conhecimento, fortalecer conexões estratégicas e incentivar a criação de soluções capazes de gerar impacto nos negócios e na sociedade.

Segundo a coordenadora do Cluster TIC Vale/PIT, Ana Abreu, a proposta é incentivar uma cultura de inovação baseada na colaboração e na criatividade.

"Explorar novas ideias é reconhecer que o futuro é construído por pessoas dispostas a questionar, colaborar e criar novas possibilidades", destaca.

IA, sustentabilidade e investimentos

Durante os três dias de evento, os participantes poderão acompanhar palestras, painéis e debates distribuídos em nove trilhas temáticas, que abordarão diferentes setores da economia e da tecnologia: Aeroespacial, Agro e Alimentação, ASG e Sustentabilidade, Capital e Investimento, Cidades Inteligentes e GovTech, Empreendedorismo, Manufatura, Saúde e Biotech e Tecnologia Aplicada e Inteligência Artificial.

Entre os assuntos que prometem atrair maior público estão as aplicações da IA (Inteligência Artificial), os desafios da sustentabilidade no ambiente corporativo, transformação digital, inovação industrial e oportunidades para captação de investimentos.

A expectativa é reunir lideranças empresariais, gestores, CEOs, executivos, empreendedores e profissionais interessados em acompanhar as principais tendências do mercado e ampliar sua rede de contatos.

Feira reúne empresas e soluções inovadoras

Além da programação técnica, a Innovation Week contará com uma feira de expositores dedicada à apresentação de soluções tecnológicas voltadas à transformação digital, Indústria 4.0, IoT (Internet das Coisas), educação digital, GovTech e outras tecnologias inteligentes.

Segundo a organização, aproximadamente 80% dos expositores confirmados fazem parte do ecossistema regional de inovação, reforçando o papel do PIT como elo entre empresas, universidades, centros de pesquisa e startups do Vale do Paraíba.

A iniciativa também busca fomentar novos negócios e fortalecer o desenvolvimento econômico e tecnológico da região.

Inscrições são gratuitas

A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas pela plataforma Sympla (clique aqui). A credencial dá acesso aos três dias do evento, mas também é possível participar de apenas um dia da programação.

Os participantes que realizarem o credenciamento presencial receberão um certificado digital após o encerramento da Innovation Week.

A organização destaca que o evento pretende conectar tecnologia, criatividade e diferentes perspectivas para transformar desafios em oportunidades e fortalecer o ecossistema de inovação brasileiro.

 

SERVIÇO

13ª Innovation Week 2026

Data: 25 a 27 de agosto de 2026

Horário: das 9h às 18h

Local: PIT – Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos

Entrada: gratuita, mediante inscrição antecipada (clique aqui)

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