Um momento raro e emocionante chamou a atenção de moradores e turistas em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (15). Um vídeo registrou uma baleia-franca amamentando o próprio filhote em águas calmas da região, proporcionando um espetáculo da natureza e despertando o interesse de especialistas e amantes da vida marinha.
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A baleia-franca é uma das maiores espécies de cetáceos encontradas na costa brasileira, podendo atingir até 18 metros de comprimento. Apesar de ocorrer no país, sua presença no litoral paulista é considerada incomum, o que torna o registro ainda mais especial.
Em entrevista ao portal G1, a bióloga e diretora-executiva do Instituto Argonauta, Carla Beatriz Barbosa, explicou que esses animais costumam concentrar a reprodução e os cuidados com os filhotes na região Sul do Brasil, especialmente no litoral de Santa Catarina.
Segundo a especialista, alguns indivíduos acabam se deslocando para áreas mais ao norte devido às correntes marítimas ou por mudanças em seu padrão de deslocamento, o que explica aparições ocasionais no litoral de São Paulo.
Outro detalhe importante destacado pela pesquisadora é que as calosidades e as cracas presentes na cabeça das baleias-francas funcionam como uma espécie de "impressão digital", permitindo que cientistas identifiquem cada indivíduo durante os monitoramentos. Diferentemente das baleias-jubarte, que geralmente são reconhecidas pelo desenho da cauda, a identificação das baleias-francas é feita principalmente pelas marcas na cabeça.
Orientações para quem encontrar baleias
Especialistas reforçam que, ao avistar baleias no mar, é fundamental manter distância dos animais e evitar qualquer tipo de perturbação. Embarcações devem reduzir a velocidade, não cercar as baleias e nunca interferir na rota de deslocamento, especialmente quando há filhotes.
A presença de uma mãe com seu filhote representa um momento delicado do ciclo de vida da espécie, e qualquer aproximação inadequada pode causar estresse ou interromper o comportamento natural dos animais.
O registro feito em Ilhabela reforça a riqueza da biodiversidade marinha do Litoral Norte paulista e evidencia a importância da preservação dos ecossistemas costeiros para garantir a proteção de espécies ameaçadas e a continuidade desses encontros cada vez mais raros.