Um momento raro e emocionante chamou a atenção de moradores e turistas em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (15). Um vídeo registrou uma baleia-franca amamentando o próprio filhote em águas calmas da região, proporcionando um espetáculo da natureza e despertando o interesse de especialistas e amantes da vida marinha.

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A baleia-franca é uma das maiores espécies de cetáceos encontradas na costa brasileira, podendo atingir até 18 metros de comprimento. Apesar de ocorrer no país, sua presença no litoral paulista é considerada incomum, o que torna o registro ainda mais especial.