Familiares, amigos e admiradores da jornalista e escritora Lúcia Helena Sigaud Issa, de 58 anos, vão participar da missa de sétimo dia em homenagem à profissional, que morreu após uma intensa luta contra um câncer de intestino.

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A cerimônia será realizada no próximo sábado (18), às 19h, na Igreja de São Benedito, na praça Joaquim Vilela, em Guaratinguetá.