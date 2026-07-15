Uma discussão envolvendo crianças na área de lazer de um condomínio residencial terminou em uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (14), no Jardim Estoril, na região sul de São José dos Campos.

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O desentendimento entre dois moradores escalou para uma briga e acabou com um deles esfaqueado no abdômen. O suspeito, de 49 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.