Uma discussão envolvendo crianças na área de lazer de um condomínio residencial terminou em uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (14), no Jardim Estoril, na região sul de São José dos Campos.
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O desentendimento entre dois moradores escalou para uma briga e acabou com um deles esfaqueado no abdômen. O suspeito, de 49 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a confusão começou após uma discussão relacionada a crianças que estavam na brinquedoteca do condomínio. Após o primeiro desentendimento, o morador de 40 anos foi até o apartamento do outro envolvido para pedir explicações. A conversa rapidamente saiu do controle, evoluiu para agressões físicas e terminou quando a vítima foi atingida por um golpe de faca.
Suspeito foi impedido de deixar o local
A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h23 para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram ao condomínio, o homem ferido já havia sido socorrido por moradores e encaminhado ao hospital. O suspeito permaneceu no edifício e foi impedido de deixar o local com o apoio do síndico, sendo preso em flagrante.
Os policiais encontraram o hall do prédio com grande quantidade de sangue e sinais de luta. A cena do crime, porém, teve parte da preservação comprometida devido à circulação de moradores após a agressão. A faca apontada como utilizada no ataque foi localizada e apreendida.
Conforme a Polícia Civil, a vítima chegou consciente ao hospital. As primeiras informações indicam que o golpe atingiu a região próxima ao pulmão, sem alcançar órgãos vitais. O estado de saúde atualizado não havia sido informado até o registro da ocorrência.
Homens foram encontrados em luta corporal
Uma testemunha relatou aos policiais que foi avisada pela filha da vítima de que o homem estava sendo esfaqueado. Ao chegar ao corredor do prédio, encontrou os dois envolvidos em luta corporal, cercados por sangue, e afirmou que o suspeito ainda segurava a faca. O morador conseguiu retirar a arma das mãos do investigado, entregando-a a outro residente antes de ajudar no socorro da vítima.
Durante a investigação, a Polícia Civil também teve acesso a um vídeo gravado por uma pessoa que ainda não foi identificada. As imagens registram parte da luta entre os dois moradores, mas não mostram o momento exato da facada. Os investigadores também solicitaram as gravações das câmeras de segurança do condomínio para auxiliar na reconstrução dos fatos.
Em depoimento, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa. No entanto, a autoridade policial entendeu que, neste momento da investigação, não existem elementos suficientes para confirmar essa versão.
O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O caso segue sob investigação, e novos depoimentos, imagens e demais provas serão analisados para esclarecer toda a dinâmica da ocorrência.