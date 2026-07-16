O Teatro Municipal de São José dos Campos recebe a banda The Thriller Experience para uma homenagem a Michael Jackson. O espetáculo, que leva o nome do grupo, será apresentado em sessão única nesta sexta-feira (15), às 20h.
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No repertório, os grandes sucessos do artista desde a época do Jackson 5 até os anos finais de sua carreira solo.
Os ingressos são solidários, mediante a entrega de 1 kg de fubá ou trigo e reserva antecipada pelo site.
O teatro fica na rua Rubião Júnior, nº 84, no 3º piso do Shopping Centro, em São José dos Campos.