O Teatro Municipal de São José dos Campos recebe a banda The Thriller Experience para uma homenagem a Michael Jackson. O espetáculo, que leva o nome do grupo, será apresentado em sessão única nesta sexta-feira (15), às 20h.

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No repertório, os grandes sucessos do artista desde a época do Jackson 5 até os anos finais de sua carreira solo.