16 de julho de 2026
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THRILLER EXPERIENCE

Show de tributo a Michael Jackson tem entrada gratuita em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Show gratuito em homenagem a Michael Jackson
Show gratuito em homenagem a Michael Jackson

O Teatro Municipal de São José dos Campos recebe a banda The Thriller Experience para uma homenagem a Michael Jackson. O espetáculo, que leva o nome do grupo, será apresentado em sessão única nesta sexta-feira (15), às 20h.

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No repertório, os grandes sucessos do artista desde a época do Jackson 5 até os anos finais de sua carreira solo.

Os ingressos são solidários, mediante a entrega de 1 kg de fubá ou trigo e reserva antecipada pelo site.

O teatro fica na rua Rubião Júnior, nº 84, no 3º piso do Shopping Centro, em São José dos Campos.

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