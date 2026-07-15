A Polícia Civil identificou um homem como suspeito de furtar luminárias e fios de cobre de um restaurante na Vila Ema e de um estacionamento na Vila Adyana, em São José dos Campos, no dia 2 de julho. Segundo investigação conduzida pelo 1º Distrito Policial, o investigado usava a escalada para acessar os estabelecimentos e retirar os materiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O delegado Reinaldo Checa informou que formalizará o indiciamento e pedirá a prisão preventiva. O suspeito está sob medidas cautelares diversas da prisão.