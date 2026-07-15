Um homem identificado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental em Campos do Jordão.

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A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (14), no bairro Vila Santo Antônio, e terminou com a apreensão de uma espingarda artesanal calibre 12, munições e outros materiais relacionados à prática de tiro.