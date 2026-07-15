Um homem identificado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental em Campos do Jordão.
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A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (14), no bairro Vila Santo Antônio, e terminou com a apreensão de uma espingarda artesanal calibre 12, munições e outros materiais relacionados à prática de tiro.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar Ambiental realizava a Operação Inverno/Guardiões das Florestas quando foi até uma residência na Rua do Pinho para verificar uma denúncia sobre caça com arma de fogo e manutenção irregular de aves em cativeiro.
Ao chegar ao imóvel, os policiais encontraram cães das raças Beagle e Americano, frequentemente utilizados em atividades de caça, além de uma tábua de madeira com diversos chumbos incrustados, indicando que disparos eram realizados no local.
Durante a abordagem, o morador colaborou com a fiscalização e autorizou a entrada dos agentes na residência para a vistoria.
Armas encontradas na residência
No interior da casa, o homem informou espontaneamente possuir uma carabina de pressão da marca Beeman. Durante as buscas, os policiais localizaram ainda 22 cartuchos íntegros calibre 12, um cartucho calibre 36, três recipientes contendo chumbinhos calibre 6,35 milímetros e uma coronha de carabina da marca Rossi.
Segundo o boletim, o investigado também revelou ser CAC e informou que mantinha outra arma de fogo guardada no quarto do casal. No guarda-roupas, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 desmontada, sem marca e sem numeração de série, em bom estado de conservação e apta para disparos. O homem afirmou que adquiriu a arma artesanal há cerca de dois anos e que a utilizava para o controle de javalis.
Ainda conforme a ocorrência, o suspeito apresentou documentação que comprova sua condição de CAC, incluindo o Certificado de Registro e um documento relacionado ao manejo de espécie exótica invasora. A nota fiscal da carabina de pressão também foi exibida aos policiais.
Policiais encontraram aves e cães
Durante a fiscalização, os agentes constataram que os sete canários-do-reino encontrados na residência eram de espécie doméstica e estavam em boas condições, assim como os sete cães existentes no imóvel, sem sinais de maus-tratos. Nenhuma irregularidade foi apontada em relação aos animais.
Diante da arma artesanal sem registro, o homem recebeu voz de prisão e foi levado ao Distrito Policial de Campos do Jordão. A autoridade policial ratificou o flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o Estatuto do Desarmamento.
Após o pagamento de fiança no valor de R$ 2 mil, ele foi colocado em liberdade e responderá ao processo em liberdade. Todo o material apreendido permaneceu sob custódia da Polícia Civil para as providências legais.