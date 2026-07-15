Um desentendimento entre moradores de um condomínio no Jardim Estoril, na região sul de São José dos Campos, em São José dos Campos, terminou em uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (14).
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Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após esfaquear outro morador de 40 anos durante uma briga que, segundo a Polícia Civil, teve origem em uma discussão envolvendo crianças que estavam na área de lazer do residencial.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h23 para atender uma ocorrência de um homem ferido por arma branca. Quando as equipes chegaram ao condomínio, a vítima já havia sido socorrida por moradores e encaminhada ao hospital, enquanto o suspeito permanecia no prédio. Com apoio do síndico, os policiais impediram que ele deixasse o local e efetuaram a prisão em flagrante.
Ainda conforme o registro policial, o hall do edifício apresentava grande quantidade de sangue e sinais de luta. A preservação da cena ficou parcialmente comprometida devido ao trânsito de moradores após o crime. Uma faca utilizada na agressão foi apreendida pela polícia.
As investigações apontam que o conflito começou após uma discussão relacionada a crianças que estavam na brinquedoteca do condomínio. Depois do primeiro desentendimento, a vítima foi até o apartamento do investigado para cobrar explicações. A conversa evoluiu para agressões físicas e, durante a briga, o morador foi atingido por um golpe de faca na região do abdômen.
Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou consciente ao hospital. As informações repassadas aos policiais indicam que o ferimento ocorreu próximo ao pulmão, mas não atingiu órgãos vitais. O estado de saúde atualizado não foi informado pela equipe médica à autoridade policial.
Local tinha grande quantidade de sangue
Uma testemunha relatou que chegou ao corredor do prédio após ser avisada pela filha da vítima de que o homem estava sendo esfaqueado. Ao entrar no local, encontrou os dois envolvidos cercados por uma grande quantidade de sangue e afirmou que o suspeito ainda segurava a faca. O morador conseguiu retirar a arma das mãos do investigado e entregá-la a outro residente, antes de ajudar no socorro da vítima.
A investigação também teve acesso a um vídeo gravado por uma pessoa ainda não identificada. As imagens mostram parte da luta corporal entre os dois moradores, mas não registram o momento exato em que o golpe de faca foi desferido. A Polícia Civil informou que também pretende obter as gravações das câmeras de segurança do condomínio para complementar a apuração.
Durante o interrogatório, o suspeito apresentou sua versão dos fatos e alegou ter agido em legítima defesa. No entanto, a autoridade policial entendeu que, nesta fase inicial da investigação, não há elementos suficientes para reconhecer essa hipótese. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, e a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil de São José dos Campos, que deverá analisar os depoimentos, imagens e demais provas para esclarecer a dinâmica completa da ocorrência.