Um desentendimento entre moradores de um condomínio no Jardim Estoril, na região sul de São José dos Campos, em São José dos Campos, terminou em uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após esfaquear outro morador de 40 anos durante uma briga que, segundo a Polícia Civil, teve origem em uma discussão envolvendo crianças que estavam na área de lazer do residencial.