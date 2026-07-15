Um joseense na Copa 2026. João Romão, de 13 anos, de São José dos Campos, foi um dos escolhidos para integrar a cerimônia oficial da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, que será realizada no dia 18 de julho. Conhecido no meio esportivo apenas como Romão, ele terá a responsabilidade de entrar em campo como um dos carregadores oficiais da bola antes do início da partida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O joseense iniciou sua formação no Esplanada Society e, posteriormente, passou pelas equipes de futebol de campo e futsal do São José, período em que se destacou ao terminar como artilheiro do Campeonato Estadual de sua categoria.