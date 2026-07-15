Um joseense na Copa 2026. João Romão, de 13 anos, de São José dos Campos, foi um dos escolhidos para integrar a cerimônia oficial da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, que será realizada no dia 18 de julho. Conhecido no meio esportivo apenas como Romão, ele terá a responsabilidade de entrar em campo como um dos carregadores oficiais da bola antes do início da partida.
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O joseense iniciou sua formação no Esplanada Society e, posteriormente, passou pelas equipes de futebol de campo e futsal do São José, período em que se destacou ao terminar como artilheiro do Campeonato Estadual de sua categoria.
Atualmente, Romão disputa sua terceira temporada pelo Sfera, de Santana do Parnaíba, dando sequência ao processo de desenvolvimento nas categorias de base. A oportunidade de participar da cerimônia de um dos principais eventos do futebol mundial representa um marco em sua trajetória esportiva e evidencia o reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo dos últimos anos de formação.