Dois homens foram presos por furto qualificado em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (15), na região central da cidade.

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Um dos suspeitos foi abordado por policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) enquanto carregava produtos de limpeza e não conseguiu comprovar a procedência dos itens.