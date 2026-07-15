15 de julho de 2026
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EM UBATUBA

Dupla é presa após arrombar casa e furtar itens de limpeza

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Itens furtados foram recuperados em Ubatuba
Itens furtados foram recuperados em Ubatuba

Dois homens foram presos por furto qualificado em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (15), na região central da cidade.

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Um dos suspeitos foi abordado por policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) enquanto carregava produtos de limpeza e não conseguiu comprovar a procedência dos itens.

Em diligência no imóvel, a equipe localizou o outro homem dentro da casa, além de diversos objetos já separados para serem levados. Havia sinais de arrombamento em portas e janelas.

A proprietária confirmou o furto e a dupla foi encaminhada ao plantão policial, nde permaneceu presa e à disposição da Justiça."

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