Dois homens foram presos por furto qualificado em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (15), na região central da cidade.
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Um dos suspeitos foi abordado por policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) enquanto carregava produtos de limpeza e não conseguiu comprovar a procedência dos itens.
Em diligência no imóvel, a equipe localizou o outro homem dentro da casa, além de diversos objetos já separados para serem levados. Havia sinais de arrombamento em portas e janelas.
A proprietária confirmou o furto e a dupla foi encaminhada ao plantão policial, nde permaneceu presa e à disposição da Justiça."