Um jovem de 24 anos foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na noite de terça-feira (14), no bairro Jardim Regina, em Pindamonhangaba. O crime aconteceu por volta das 20h.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro de casa com um amigo quando ambos ouviram a aproximação de uma motocicleta. Ao ir até o portão, foi surpreendido e alvejado por tiros. O amigo que o acompanhava correu para se proteger nos fundos do imóvel e não conseguiu visualizar o autor dos disparos.