Um jovem de 24 anos foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na noite de terça-feira (14), no bairro Jardim Regina, em Pindamonhangaba. O crime aconteceu por volta das 20h.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro de casa com um amigo quando ambos ouviram a aproximação de uma motocicleta. Ao ir até o portão, foi surpreendido e alvejado por tiros. O amigo que o acompanhava correu para se proteger nos fundos do imóvel e não conseguiu visualizar o autor dos disparos.
A vítima foi inicialmente socorrida por moradores locais. Quando a polícia chegou ao endereço, encontrou o jovem já dentro de um veículo particular. No entanto, devido à gravidade das lesões, ele foi transferido para uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro.
Segundo o relato, o rapaz sofreu múltiplas lesões pelo corpo, que atingiram o rosto, o tórax, a região pélvica, além de ambos os braços e pernas.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.