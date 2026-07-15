A Polícia Civil intensificou as buscas por uma testemunha considerada essencial para o avanço das investigações sobre o desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos.

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Os investigadores acreditam que essa pessoa pode esclarecer uma suposta agressão sofrida pela vítima pouco antes de desaparecer, ajudando a reconstruir os últimos momentos antes de o caso ganhar repercussão. A informação é do site Meio News.