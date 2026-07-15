15 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Aparecida: Mulher acha marido inconsciente e com corte na cabeça

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 47 anos foi encontrado inconsciente e com um corte profundo na cabeça na Rua Oscarlino Marcondes Teixeira, no bairro Ponte Alta, em Aparecida. A companheira dele o localizou por volta das 2h de domingo (12).

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Segundo informações da irmã da vítima à polícia, ele está internado em estado de coma no Hospital Regional de Taubaté.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e segue sob investigação. Imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades do local onde o homem foi encontrado serão solicitadas para análise.

Informações que possam ajudar a polícia a esclarecer o crime podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181).

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