Um homem de 47 anos foi encontrado inconsciente e com um corte profundo na cabeça na Rua Oscarlino Marcondes Teixeira, no bairro Ponte Alta, em Aparecida
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Segundo informações da irmã da vítima à polícia, ele está internado em estado de coma no Hospital Regional de Taubaté
O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e segue sob investigação
Informações que possam ajudar a polícia a esclarecer o crime podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181).