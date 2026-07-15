A Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (15), a captura de três homens procurados pela Justiça em ações distintas nos municípios de Lorena e Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Todos possuíam mandados relacionados a crimes graves e permaneceram presos após serem apresentados à autoridade policial.

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A primeira ocorrência foi registrada no bairro Vila Brito, em Lorena. Policiais da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem durante patrulhamento e, após consulta aos sistemas de segurança, confirmaram que ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.