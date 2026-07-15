Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim do Vale, em Guaratinguetá. A prisão ocorreu na terça-feira (14).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o avistaram retirando uma sacola de dentro de um cano. Durante a abordagem, ao checar o interior da sacola, a equipe localizou porções de cocaína, crack, maconha e dinheiro.