15 de julho de 2026
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ENGAVETAMENTO

VÍDEO: Acidente com 6 veículos deixa vítima na Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Atendimento ao acidente em São José dos Campos
Atendimento ao acidente em São José dos Campos

Um engavetamento envolvendo seis veículos mobilizou equipes de atendimento na manhã desta quarta-feira (15) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 140,5 da pista sentido Rio de Janeiro. A pista foi liberada após o atendimento inicial, permitindo a retomada do fluxo de veículos, que segue lento no local.

Ainda segundo a PRF, uma vítima foi avaliada pelas equipes de resgate e encaminhada para o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Trata-se do condutor do veículo que colidiu na traseira do engavetamento. Ele foi socorrido com ferimentos leves.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram o engavetamento.

A ocorrência segue em andamento.

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