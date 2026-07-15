Um engavetamento envolvendo seis veículos mobilizou equipes de atendimento na manhã desta quarta-feira (15) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 140,5 da pista sentido Rio de Janeiro. A pista foi liberada após o atendimento inicial, permitindo a retomada do fluxo de veículos, que segue lento no local.