A entrada no período de estiagem provocou uma queda de 20% na reserva de água dos reservatórios da bacia do rio Paraíba do Sul em três meses.

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De acordo com o Sistema de Acompanhamento de Reservatórios da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), o reservatório equivalente reduziu de 60,54% em meados de abril para 48,26% nessa segunda-feira (13), um recuo de 20,29% em cerca de três meses.