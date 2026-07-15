Campos do Jordão bateu o recorde de frio no estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira (15), ao registrar 1,3°C, a menor temperatura entre os municípios paulistas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A sensação térmica chegou a -2,8°C, consolidando um novo recorde de frio em 2026 na cidade da Serra da Mantiqueira.
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O novo índice supera a marca de 2,1°C registrada tanto em 12 de maio quanto na última terça-feira (14), que até então era a menor temperatura do ano em Campos do Jordão.
Além do frio intenso, moradores e turistas encontraram geada em diversos pontos da cidade durante o amanhecer. O fenômeno foi observado principalmente em gramados, telhados, veículos, plantações, baixadas e áreas rurais, cenário típico das madrugadas mais geladas da Serra da Mantiqueira.
O frio também marcou presença em outras cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), São Luiz do Paraitinga registrou 4,8°C, Cachoeira Paulista marcou 7,6°C e Taubaté teve mínima de 9,7°C.
Já em Guaratinguetá, a Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica) registrou temperatura mínima de 8°C.
Apesar das baixas temperaturas, nenhuma dessas cidades superou os recordes registrados na terça-feira (14). Na ocasião, São Luiz do Paraitinga atingiu 4,2°C, Taubaté marcou 5,5°C e Cachoeira Paulista registrou 5,9°C.
Previsão do tempo para esta quarta
A previsão indica que o tempo permanece firme em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira (15). Durante a madrugada, não houve registro de chuva, mas foram observados nevoeiros e neblinas em áreas do sul e da faixa leste paulista, favorecidos pelas baixas temperaturas.
Ao longo do dia, uma massa de ar seco e relativamente estável, associada a um sistema de alta pressão, mantém o predomínio de sol e impede a formação de chuvas na maior parte do estado.
No Vale do Paraíba, na Serra do Mar e na Região Metropolitana de São Paulo, as temperaturas permanecem mais amenas, com máximas entre 22°C e 28°C. Já no interior paulista, o aquecimento será mais intenso durante a tarde, com temperaturas que podem variar entre 30°C e 34°C nas regiões norte, noroeste e oeste.
Outro destaque é a baixa umidade relativa do ar. Os índices podem ficar entre 20% e 35% em diversas regiões do interior, aumentando o risco de queimadas e exigindo atenção com a hidratação. No litoral, a circulação marítima mantém a umidade acima de 60%, podendo ultrapassar 80% próximo à costa.
As autoridades recomendam que a população mantenha boa hidratação, evite atividades físicas nos períodos mais quentes do dia e redobre os cuidados diante das condições de tempo seco, especialmente nas regiões mais afetadas pela baixa umidade.