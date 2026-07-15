Campos do Jordão bateu o recorde de frio no estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira (15), ao registrar 1,3°C, a menor temperatura entre os municípios paulistas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A sensação térmica chegou a -2,8°C, consolidando um novo recorde de frio em 2026 na cidade da Serra da Mantiqueira.

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O novo índice supera a marca de 2,1°C registrada tanto em 12 de maio quanto na última terça-feira (14), que até então era a menor temperatura do ano em Campos do Jordão.