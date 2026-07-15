15 de julho de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Mulher fica ferida em colisão contra poste em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Carro colidiu contra um poste em São José dos Campos
Carro colidiu contra um poste em São José dos Campos

Um acidente grave terminou com uma mulher ferida em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela precisou de atendimento médico após a colisão de um automóvel contra um poste na última terça-feira (14), na avenida Rui Barbosa, no bairro Santana.

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Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela ou sobre a dinâmica do acidente.

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