Um acidente grave terminou com uma mulher ferida em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela precisou de atendimento médico após a colisão de um automóvel contra um poste na última terça-feira (14), na avenida Rui Barbosa, no bairro Santana.

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Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.