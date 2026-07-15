15 de julho de 2026
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CAMPO DOS ALEMÃES

VÍDEO: Veja prisão de funcionária que furtou R$ 100 mil em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Câmeras de monitoramento flagraram funcionária retirando dinheiro do caixa
Câmeras de monitoramento flagraram funcionária retirando dinheiro do caixa

Uma mulher foi presa em flagrante após furtar dinheiro em um mercado no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (13), por volta das 22h, quando ela encerrou o turno e foi abordada por policiais que já investigavam o caso.

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No estabelecimento, ela trabalhava como caixa e se valia da sua posição para esconder valores na própria roupa. Segundo a polícia, há 20 gravações nas quais é possível vê-la realizando os furtos.

Ao longo do período de trabalho, a mulher pode ter furtado mais de R$ 100 mil, cerca de R$ 10 mil mensais.

Ao ser abordada, ela negou o furto, mas diante das evidências e da revista pessoal, confessou o crime e foi conduzida à delegacia, sendo posteriormente encaminhada à Cadeia Pública de Caçapava, onde permanece à disposição da Justiça.

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