Uma mulher foi presa em flagrante após furtar dinheiro em um mercado no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (13), por volta das 22h, quando ela encerrou o turno e foi abordada por policiais que já investigavam o caso.

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No estabelecimento, ela trabalhava como caixa e se valia da sua posição para esconder valores na própria roupa. Segundo a polícia, há 20 gravações nas quais é possível vê-la realizando os furtos.