A Polícia Militar Ambiental reforçou o alerta sobre os riscos da soltura de balões durante o período de estiagem, entre junho e outubro, conhecido como o intervalo mais crítico para a propagação de incêndios. Com a umidade do ar em níveis baixos e a vegetação desidratada, qualquer fagulha de fogo pode desencadear tragédias ambientais e urbanas de grandes proporções.

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A iniciativa prevê conscientização e fiscalização para impedir o comércio ilegal antes mesmo que os balões cheguem ao céu, monitorando desde a fabricação e o armazenamento até o transporte dos materiais.