A Polícia Militar Ambiental reforçou o alerta sobre os riscos da soltura de balões durante o período de estiagem, entre junho e outubro, conhecido como o intervalo mais crítico para a propagação de incêndios. Com a umidade do ar em níveis baixos e a vegetação desidratada, qualquer fagulha de fogo pode desencadear tragédias ambientais e urbanas de grandes proporções.
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A iniciativa prevê conscientização e fiscalização para impedir o comércio ilegal antes mesmo que os balões cheguem ao céu, monitorando desde a fabricação e o armazenamento até o transporte dos materiais.
Os balões podem atingir redes elétricas, provocando curtos-circuitos, e áreas residenciais, onde causam incêndios. Além disso, podem atrapalhar o tráfego aéreo, colocando em risco aviões e helicópteros.
A prática é enquadrada como crime ambiental (Artigo 42 da Lei Federal nº 9.605/1998). Quem fabrica, vende, transporta ou solta balões está sujeito a uma pena de um a três anos de detenção, além de multas. A polícia orienta que a população colabore denunciando atividades suspeitas de forma anônima pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 193 (Corpo de Bombeiros).