Um homem foi preso após arrombar um estabelecimento comercial e furtar uma televisão em Guaratinguetá.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (15), quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e localizaram o suspeito carregando o aparelho.

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