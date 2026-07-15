15 de julho de 2026
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Procurado é preso carregando televisão furtada em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Televisão furtada foi recuperada
Televisão furtada foi recuperada

Um homem foi preso após arrombar um estabelecimento comercial e furtar uma televisão em Guaratinguetá.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (15), quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e localizaram o suspeito carregando o aparelho.

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Durante a abordagem, foi constatado que ele era procurado pela Justiça pelo crime de furto.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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