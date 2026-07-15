Um homem ficou ferido após o carro que dirigia colidir contra um poste na noite desta terça-feira (14), em São José dos Campos. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A batida ocorreu na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, na região norte da cidade, próximo a um supermercado.
Com a força do impacto, o motorista ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o trabalho de desencarceramento da vítima, identificada apenas como Rafael, de cerca de 30 anos.
De acordo com os socorristas, ele permaneceu consciente durante todo o resgate e conseguiu responder às equipes. As pernas ficaram presas na estrutura do veículo e havia suspeita de fraturas, embora não fossem observados ferimentos expostos.
Após o atendimento no local, Rafael foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dele nem sobre o que provocou a colisão.