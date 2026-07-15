Um homem ficou ferido após o carro que dirigia colidir contra um poste na noite desta terça-feira (14), em São José dos Campos. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

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A batida ocorreu na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, na região norte da cidade, próximo a um supermercado.