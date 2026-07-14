'OBeco', espaço conhecido pela programação de festas, shows e eventos em São José dos Campos, anunciou nesta terça-feira (14) que vai encerrar definitivamente suas atividades.

A casa iniciou a trajetória em 2021 e, ao longo de cinco anos, recebeu milhares de pessoas em diferentes eventos da vida noturna da cidade.

Para marcar a despedida, o estabelecimento preparou uma programação especial entre os dias 24 e 26 de julho. O último fim de semana recebeu o nome de “Nossa Última Dança” e reunirá atrações antes do fechamento.