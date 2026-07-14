'OBeco', espaço conhecido pela programação de festas, shows e eventos em São José dos Campos, anunciou nesta terça-feira (14) que vai encerrar definitivamente suas atividades.
A casa iniciou a trajetória em 2021 e, ao longo de cinco anos, recebeu milhares de pessoas em diferentes eventos da vida noturna da cidade.
Para marcar a despedida, o estabelecimento preparou uma programação especial entre os dias 24 e 26 de julho. O último fim de semana recebeu o nome de “Nossa Última Dança” e reunirá atrações antes do fechamento.
Nas redes sociais, 'OBeco' agradeceu ao público que acompanhou a história do espaço e destacou os momentos construídos ao longo dos últimos anos. Em uma das mensagens, a casa afirmou que foram “cinco anos incríveis”, com lembranças que serão guardadas pela equipe.
O comunicado também reforçou o clima de encerramento ao informar que chegou o momento de escrever o último capítulo dessa trajetória. Apesar da despedida, o estabelecimento convidou os frequentadores para participarem dos últimos dias de programação.
Até o momento, 'OBeco' não informou os motivos que levaram ao encerramento das atividades.