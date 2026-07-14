14 de julho de 2026
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Adeus, Neide, 83 anos; confira obituário da Urbam

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Adeus, Neide, 83 anos; confira obituário da Urbam
Adeus, Neide, 83 anos; confira obituário da Urbam

JOSE GUILHERME RODRIGUES FERREIRA
Idade: 67
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 15/07/2026 das 09:00 às 14:00
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 15/07/2026 14:00

NEIDE CAMARINHA SANTOS
Idade: 83
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 15/07/2026 das 09:00 às 10:30
Sepultamento: CEM. MUN. DE CAÇAPAVA - SP - 15/07/2026 10:30

LAERCIO RODOLFO DA SILVA
Idade: 60
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 14/07/2026 das 13:00 às 10:00
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 15/07/2026 10:00

SILVINA MARIA DA SILVA
Idade: 84
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 14/07/2026 das 20:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/07/2026 08:00

SANDRA REGINA DE ASSIS OLIVEIRA
Idade: 72
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 16:30

MILTON APARECIDO DE CAMARGO
Idade: 80
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 14/07/2026 das 12:30 às 16:15
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/07/2026 16:15

SOLANGE AKEMI MOTOYAMA
Idade: 47
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 14/07/2026 16:00

LOURDES DE FATIMA BAPTISTA OLIVEIRA
Idade: 69
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 14/07/2026 14:00

ELVIO DE SOUZA
Idade: 52
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/07/2026 14:00

MARIA DE LOURDES DA ROSA
Idade: 87
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 14/07/2026 das 09:00 às 13:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 13:30

JOSE RITO DE LIMA
Idade: 72
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 11:00

JOAQUIM DUARTE
Idade: 85
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 10:30

VICENTE LINO DOS SANTOS
Idade: 93
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: URBAM SALA 4 - 14/07/2026 das 09:30 às 10:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 10:30

MAURO BUENO DA SILVA
Idade: 73
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 10:00

JOSÉ HAILTON GOMES COSTA
Idade: 65
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 09:00

JOÃO MOREIRA DE MORAES
Idade: 93
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: URBAM SALA 3 - 13/07/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento: CEM. MUN. PARAIBUNA - 14/07/2026 08:00

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