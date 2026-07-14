JOSE GUILHERME RODRIGUES FERREIRA
Idade: 67
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 15/07/2026 das 09:00 às 14:00
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 15/07/2026 14:00
NEIDE CAMARINHA SANTOS
Idade: 83
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 15/07/2026 das 09:00 às 10:30
Sepultamento: CEM. MUN. DE CAÇAPAVA - SP - 15/07/2026 10:30
LAERCIO RODOLFO DA SILVA
Idade: 60
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 14/07/2026 das 13:00 às 10:00
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 15/07/2026 10:00
SILVINA MARIA DA SILVA
Idade: 84
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 14/07/2026 das 20:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/07/2026 08:00
SANDRA REGINA DE ASSIS OLIVEIRA
Idade: 72
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 16:30
MILTON APARECIDO DE CAMARGO
Idade: 80
Data de falecimento: 14/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 14/07/2026 das 12:30 às 16:15
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/07/2026 16:15
SOLANGE AKEMI MOTOYAMA
Idade: 47
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 14/07/2026 16:00
LOURDES DE FATIMA BAPTISTA OLIVEIRA
Idade: 69
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 14/07/2026 14:00
ELVIO DE SOUZA
Idade: 52
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/07/2026 14:00
MARIA DE LOURDES DA ROSA
Idade: 87
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 14/07/2026 das 09:00 às 13:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 13:30
JOSE RITO DE LIMA
Idade: 72
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 11:00
JOAQUIM DUARTE
Idade: 85
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 10:30
VICENTE LINO DOS SANTOS
Idade: 93
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: URBAM SALA 4 - 14/07/2026 das 09:30 às 10:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 10:30
MAURO BUENO DA SILVA
Idade: 73
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 10:00
JOSÉ HAILTON GOMES COSTA
Idade: 65
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/07/2026 09:00
JOÃO MOREIRA DE MORAES
Idade: 93
Data de falecimento: 13/07/2026
Velório: URBAM SALA 3 - 13/07/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento: CEM. MUN. PARAIBUNA - 14/07/2026 08:00